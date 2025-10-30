به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آستانه فصل سرما، طرح توزیع بخاری‌ های گازی استاندارد و کم‌ مصرف ویژه جامعه هدف بهزیستی در شهرستان کوهسرخ اجرا شد.

در مرحله نخست این طرح، ۱۳۲ نفر از معلولان و مددجویان تحت پوشش خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی کوهسرخ از این وسایل گرمایشی با ارزش ریالی هر دستگاه ۳۰۰ میلیون ریال برخوردار شدند.

این بخاری‌ ها دارای استانداردهای نوین ایمنی و مصرف بهینه است و جایگزینی مناسب برای بخاری‌ های فرسوده و پرمصرف محسوب می‌ شوند.

حمیدی رئیس بهزیستی شهرستان کوهسرخ با قدردانی از همکاری شرکت گاز در اجرای این طرح گفت: تأمین امنیت گرمایشی خانواده‌ های تحت پوشش، یک ضرورت اجتماعی است و امیدواریم با ادامه یافتن این اقدامات، شاهد رفع بخش عمده‌ ای از مشکلات اقشار آسیب‌ پذیر در فصل سرما باشیم.