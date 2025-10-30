پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت روز پرستار، استاندار قم در مراسمی با حضور در منزل سه جانباز سرافراز دفاع مقدس، از صبر و استقامت همسران آنان تجلیل و تأکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون ازخودگذشتگی ایثارگران و خانوادههای زینبوارشان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در راستای تکریم خانوادههای ایثارگران، مراسمی با حضور مهندس بهنامجو استاندار قم برگزار شد و از همسران فداکار سه جانباز دوران دفاع مقدس قدردانی گردید. به گزارش ایثار قم، استاندار قم با والدین معزز شهید والامقام علی آقازاده و جانبازان سرافراز محمدرضا آقازادهنژاد (جانباز ۶۰ درصد و برادر شهید)، علی صفاییزاده (جانباز ۷۰ درصد) و علی یزدیان (جانباز ۷۰ درصد) دیدار کرد و از صبر و استقامت این ایثارگران و خانوادههای آنان تقدیر به عمل آورد.
مهندس بهنامجو با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت از ارکان اصلی هویت انقلاب اسلامی است، گفت: امنیت امروز کشور مرهون ایستادگی و ازخودگذشتگی جانبازان و خانوادههای آنان است و مسئولان باید خدمت به این قشر ارزشمند را وظیفهای دینی و اخلاقی بدانند.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان افزود: جانبازان نماد پایداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و همسران آنان با صبر و همراهی زینبگونه، نقش مؤثری در تداوم مسیر ایثار و خدمت دارند.