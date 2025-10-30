به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت بیش از ۱۴ هزار زائر با ۴۰۵ سفر به مرز‌های مهران، شلمچه و چذابه اعزام شدند که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش در مسافر و ۵۱ درصد افزایش در سفر را نشان می‌دهد. وی افزود: بیشترین سفر‌ها به مرز شلمچه با ۲۲۳ سفر و ۷ هزار و ۲۷۷ زائر و سپس مرز مهران با ۱۸۰ سفر و حدود ۷ هزار زائر انجام شد.

به گفته وی تعداد رانندگان فعال در بخش مسافر ۳۳۲۳ نفر و تعداد ناوگان مسافربری شامل ۲۰۳۷ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و سواری بود. ۵۸ شرکت مسافربری و ۶۰ شرکت باربری در استان فعالیت دارند که در امر مقدس اربعین، ۲۵ شرکت باربری و ۶۰ راننده مشارکت داشتند.