مهسا شکیبایی، ابوالفضل نظری و محمد برفراز، در بازی های آسیایی بحرین، سه نشان رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در حاليکه تنها دو روز تا پايان بازي هاي آسيايي جوانان باقي مانده بود، ورزشکاران خراسان شمالي در دو رشته جودو و واليبال خوش درخشيدند و در به اهتزار درآمدن پرچم کشورمان در منامه بحرين، نقش آفريني کردند.

مهسا شکیبایی، تنها نماینده جودو ایران در دیدار نهایی بازی های آسیایی جوانان در بحرین، با شکست نماینده قزاقستان، نشان طلا را بر گردن آویخت. این جودوکار اسفراینی با شکست همه حریفان، نشان طلای ارزشمند وزن منفی ۴۸ کیلوگرم را به دست آورد و نام خود را در تاریخ جودوی ایران جاودانه کرد.

ابوالفضل نظری، دیگر جودوکار اسفراین و عضو تیم ملی، موفق شد، نشان برنز وزن منهای ۵۵ کیلوگرم را از آن خود کند. او با دو پیروزی ارزشمند برابر حریفان قرقیزستان و تایلند، به دیدار رده‌بندی راه یافت و در سومین مبارزه از حریف ازبک شکست خورد، اما در ادامه با غلبه بر نماینده چین‌تایپه، جایگاه سوم را کسب کرد

دیشب هم محمد برفراز جودوکار وزن منهای ۹۰ کیلوگرم اهل شیروان با شکست رقیب هندی، به نشان برنز مشترک دست یافت.

قهرمانی و تاریخ‌سازی؛ شاهکار بزرگ دختران والیبال ایران در آسیا

همچنین برای نخستین‌بار در تاریخ، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران ایران با شکست مقتدرانه اندونزی، بر بام آسیا ایستاد و قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شد. النا همایونی‌راد از خراسان شمالی هم در ترکیب تیم ملی در این رقابت‌ها و کسب این عنوان ارزشمند سهم داشت.