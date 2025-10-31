صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان را با هدف تحول دیجیتال در صنعت گاز، با حمایت برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت ملی گاز ایران به منظور بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندی، برگزاری این رویداد تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

در این رویداد که ۱۲ و ۱۳ آبان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می‌شود، بخشی از نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های توسعه شرکت گاز در مسیر هوشمندی و در زمینه زیرساخت‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها، تجهیزات و ... معرفی می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بخش خصوصی نیز توانمندی‌های خود را در قالب محصولات، خدمات و راهکار‌های کاربردی ارائه خواهند کرد. هدف از این رویداد فناورانه ایجاد مواجهه مستقیم بین شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان و مدیران و مسئولین شرکت ملی گاز ایران و به نحوی است که منتهی به شکل‌گیری همکاری‌های عملیاتی مؤثر شود.

این رویداد شامل بخش‌های مختلفی از جمله نمایشگاه محصولات، معرفی نیازمندی‌های فناورانه، گفت‌و‌گو‌های تخصصی، جلسات مذاکره و معرفی توانمندی‌های دانش‌بنیان است.

علاقه‌مندان به حضور در این رویداد می‌توانند از طریق لینک https://evnd.co/Ox ۲ CI نست به ثبت نام اقدام کنند.