استاد زبان و ادبیات فارسی، سادگی زبان را مهمترین عامل ماندگاری و محبوبیت شعر قیصر امینپور در میان مردم جامعه دانست.
یدالله گودرزی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در گفتگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به جایگاه برجسته قیصر امینپور در شعر معاصر ایران گفت: قیصر امینپور به سبب ویژگیهای خاص شعری خود، اقبال گستردهای در میان مخاطبان یافته است. شاید کمتر کسی تصور میکرد نام قیصر امینپور تا این اندازه در میان مردم شناخته و محبوب شود، اما شعر او چنان نفوذی یافته که گاه به صورت ضربالمثل میان مردم تکرار میشود.
او با بیان اینکه سادگی زبان از مهمترین ویژگیهای شعر امینپور است، افزود: شعر او به تعادلی زبانی رسیده که برای همه قشرها قابل درک است. از شعرهای کودکانه گرفته تا اشعار فلسفی، همگی با زبانی ساده، روان و در عین حال عمیق سروده شدهاند.
گودرزی به یکی از مصراعهای معروف امینپور اشاره کرد و گفت: ساحلِ بهانهای است، رفتن، رسیدن است؛ این بیان فلسفی، مفهومی عمیق را به سادهترین شکل ممکن منتقل میکند.
وی همچنین با اشاره به شعر ماندگار «بوی ماه مدرسه» اظهار داشت: این اثر هر سال در آغاز سال تحصیلی در مدارس کشور خوانده میشود و به یکی از خاطرهانگیزترین شعرهای معاصر برای دانشآموزان و خانوادهها تبدیل شده است.
این کارشناس ادبیات در پایان با تأکید بر جنبههای آرمانی و انسانگرایانه آثار امینپور گفت: شعر قیصر امینپور نگاهی ژرف به دغدغههای انسان امروز دارد و مفهوم انتظار و آیندهنگری را بهزیبایی بیان میکند. در شعر (روز ناگزیر)، شاعر با نگاهی امیدوارانه از آمدن روزی سخن میگوید که در آن عدالت و رهایی تحقق مییابد .
قیصر امینپور هشتم آبان ۱۳۸۶ رخ در نقاب خاک کشید و در زادگاهش گتوند خوزستان آرام گرفت.