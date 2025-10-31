دادستان عمومی و انقلاب شادگان از مهر و موم یک تالار پذیرایی در این شهرستان به علت مسمومیت غذایی بیش از ۷۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علی نسب اظهار داشت: در پی گزارش بروز علائم مسمومیت در بیش از ۷۰ نفر از شهروندان پس از حضور در یکی از تالار‌های پذیرایی شادگان، با دستور دادستان این شهرستان، فعالیت تالار یادشده تا انجام بررسی‌های بهداشتی و قضایی متوقف شد.

وی تصریح کرد: به محض اطلاع از وقوع مسمومیت، کارشناسان شبکه بهداشت برای نمونه‌برداری و بررسی وضعیت به محل اعزام شدند و پرونده برای بررسی دقیق در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

علی نسب افزود: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت احراز قصور یا تخلف، با مسئول تالار برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بر اساس اعلام منابع بهداشتی، وضعیت عمومی افراد مسموم‌شده رضایت‌بخش گزارش شده و نتایج آزمایش‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.