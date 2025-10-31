برخی آثار تاریخی شهرستان جغتای در شرایط نامناسبی قرار دارند و حفظ و احیای آنها نیازمند تخصیص اعتبارات و همکاری همه‌جانبه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، فرماندار جغتای در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، گفت: انتظار داریم در زمینه توجیه و اقناع دستگاه‌های مرتبط در حوزه میراث فرهنگی، تقویت ساختار اداری و نیروی انسانی و نیز ارتقای سطح اداره میراث فرهنگی شهرستان جغتای اقدام لازم صورت گیرد.

حسن ابارشی با اشاره به موقعیت ویژه جغتای در غرب خراسان رضوی، تاکید کرد: این شهرستان به‌رغم برخورداری از جاذبه‌های متعدد طبیعی و تاریخی، به دلیل محدودیت راه‌های ارتباطی کمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

این مسئول عبور راه آهن سراسری تهران-مشهد را مهمترین ویژگی این شهرستان ذکر کرد و گفت: با این حال معتقدیم که این مسئله نباید مانع توسعه گردشگری شود و با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های متولی، می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت تبدیل کرد.

ابارشی با معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری جغتای، افزود: این شهرستان با داشتن آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، نیازمند توجه و حمایت ویژه اداره‌کل میراث فرهنگی است و احیای آثار تاریخی آن با اجرایی شدن مصوبات سفر مدیر کل میراث فرهنگی امکانپذیر خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این دیدار، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان جغتای تاکید و از اهتمام فرماندار جغتای و مسئولان شهرستان نسبت به موضوع میراث فرهنگی و گردشگری قدردانی کرد کرد.

سیدجواد موسوی اظهار داشت: هدف از حضور در شهرستان‌ها، بررسی میدانی مسائل و اتخاذ تصمیمات کاربردی برای توسعه و رونق گردشگری است.

او ادامه داد: شهرستان جغتای دارای استعداد‌های ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی و طبیعت‌گردی است که باید با همکاری مشترک دولت، شهرداری‌ها، شورا‌ها و بخش خصوصی به فعلیت برسد.

وی توسعه گردشگری را عامل حفظ هویت فرهنگی و تاریخی مناطق، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس در روستا‌ها دانست و افزود: ما در اداره‌کل میراث فرهنگی استان آماده‌ایم تا از طریق اعتبارات استانی، حمایت از طرح‌های بوم‌گردی، مرمت آثار تاریخی و تقویت زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی گردشگری، زمینه ارتقای جایگاه جغتای را در حوزه گردشگری فراهم کنیم.

موسوی همچنین بر لزوم بهبود تابلو‌های اطلاع‌رسانی، مسیر‌های دسترسی به آثار تاریخی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان در معرفی جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌های ما، تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری شهرستان‌ها براساس ظرفیت‌های محلی و جلب مشارکت بخش خصوصی است و جغتای از جمله مناطقی است که می‌تواند در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های گردشگری غرب خراسان رضوی تبدیل شود.

همچنین در این جلسه مسائل مرتبط با تقویت زیرساخت‌های گردشگری، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی، ارتقای سطح خدمات اطلاع‌رسانی گردشگری و همچنین موضوعات مربوط به نیروی انسانی در حوزه میراث فرهنگی این شهرستان بررسی شد.

بازدید از بنا‌ها و اماکن تاریخی شهرستان از جمله بقعه سیدحسن غزنوی، اقامتگاه بومگردی روستای خلیل آباد، مسجد خسرو شیر، امامزاده سلطان سیدمحمد، مسجد قارزی، مجموعه فرهنگی گردشگری ستارگان و بافت‌های قدیمی شهر، بخش دیگر سفر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به شهرستان جغتای بود.