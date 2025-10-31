تاکید فرماندار جغتای بر حفظ و احیای برخی آثار تاریخی شهرستان
برخی آثار تاریخی شهرستان جغتای در شرایط نامناسبی قرار دارند و حفظ و احیای آنها نیازمند تخصیص اعتبارات و همکاری همهجانبه است.
، فرماندار جغتای در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، گفت: انتظار داریم در زمینه توجیه و اقناع دستگاههای مرتبط در حوزه میراث فرهنگی، تقویت ساختار اداری و نیروی انسانی و نیز ارتقای سطح اداره میراث فرهنگی شهرستان جغتای اقدام لازم صورت گیرد.
حسن ابارشی با اشاره به موقعیت ویژه جغتای در غرب خراسان رضوی، تاکید کرد: این شهرستان بهرغم برخورداری از جاذبههای متعدد طبیعی و تاریخی، به دلیل محدودیت راههای ارتباطی کمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
این مسئول عبور راه آهن سراسری تهران-مشهد را مهمترین ویژگی این شهرستان ذکر کرد و گفت: با این حال معتقدیم که این مسئله نباید مانع توسعه گردشگری شود و با برنامهریزی مناسب و همکاری دستگاههای متولی، میتوان این ظرفیتها را به فرصت تبدیل کرد.
ابارشی با معرفی ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری جغتای، افزود: این شهرستان با داشتن آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، نیازمند توجه و حمایت ویژه ادارهکل میراث فرهنگی است و احیای آثار تاریخی آن با اجرایی شدن مصوبات سفر مدیر کل میراث فرهنگی امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این دیدار، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان جغتای تاکید و از اهتمام فرماندار جغتای و مسئولان شهرستان نسبت به موضوع میراث فرهنگی و گردشگری قدردانی کرد کرد.
سیدجواد موسوی اظهار داشت: هدف از حضور در شهرستانها، بررسی میدانی مسائل و اتخاذ تصمیمات کاربردی برای توسعه و رونق گردشگری است.
او ادامه داد: شهرستان جغتای دارای استعدادهای ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی و طبیعتگردی است که باید با همکاری مشترک دولت، شهرداریها، شوراها و بخش خصوصی به فعلیت برسد.
وی توسعه گردشگری را عامل حفظ هویت فرهنگی و تاریخی مناطق، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس در روستاها دانست و افزود: ما در ادارهکل میراث فرهنگی استان آمادهایم تا از طریق اعتبارات استانی، حمایت از طرحهای بومگردی، مرمت آثار تاریخی و تقویت زیرساختهای اطلاعرسانی گردشگری، زمینه ارتقای جایگاه جغتای را در حوزه گردشگری فراهم کنیم.
موسوی همچنین بر لزوم بهبود تابلوهای اطلاعرسانی، مسیرهای دسترسی به آثار تاریخی، توسعه اقامتگاههای بومگردی و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان در معرفی جاذبههای گردشگری تأکید کرد و گفت: یکی از اولویتهای ما، تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری شهرستانها براساس ظرفیتهای محلی و جلب مشارکت بخش خصوصی است و جغتای از جمله مناطقی است که میتواند در آینده نزدیک به یکی از قطبهای گردشگری غرب خراسان رضوی تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به منظور بررسی مسائل و ظرفیتهای حوزه میراث فرهنگی به همراه معاونین و هیئت همراه به شهرستان جغتای سفر کرده بود که در این دیدار، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان جغتای تاکید شد.
همچنین در این جلسه مسائل مرتبط با تقویت زیرساختهای گردشگری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، ارتقای سطح خدمات اطلاعرسانی گردشگری و همچنین موضوعات مربوط به نیروی انسانی در حوزه میراث فرهنگی این شهرستان بررسی شد.
بازدید از بناها و اماکن تاریخی شهرستان از جمله بقعه سیدحسن غزنوی، اقامتگاه بومگردی روستای خلیل آباد، مسجد خسرو شیر، امامزاده سلطان سیدمحمد، مسجد قارزی، مجموعه فرهنگی گردشگری ستارگان و بافتهای قدیمی شهر، بخش دیگر سفر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به شهرستان جغتای بود.
