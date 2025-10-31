معاون استاندارد خوزستان گفت: نصب گواهینامه ایمنی وسایل بازی ملاک ایمن بودن است و درحال حاضر وسایل شهربازی اهواز ایمن و استاندارد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا مندل‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر وسایل شهربازی پاداد اهواز ایمن هستند، اظهار کرد: وسایل و تجهیزاتی که در شهربازی گواهینامه ایمنی نصب کردند، ایمن و مجاز لحاظ می‌شوند.

وی ضمن تاکید بر اینکه بهره‌برداران وسایل بازی باید گواهینامه ایمنی را بر روی وسیله برای مشاهده عموم نصب کنند بیان داشت: خانواده‌ها در استفاده از تجهیزات بازی دقت داشته باشند و در صورت مشاهده گواهینامه ایمنی از وسیله استفاده نمایند.

مندل‌زاده تصریح کرد: وضعیت تجهیزات در شهربازی مدام در حال تغییر است و برای اطمینان از ایمنی وسیله بازی حتما باید گواهینامه تجهیزات رصد شود.

معاون استاندارد خوزستان با اشاره به اینکه ممکن است به هر دلیلی (فنی یا مستنداتی) اعتبار گواهینامه‌های وسایل بازی لغو شود اظهار کرد: در حال حاضر وسایل با داشتن گواهینامه ایمنی معتبر، الزام دارند که گواهینامه را در محل درب ورودی تجهیزات به طوری که قابل رویت باشد نصب کنند.

اداره کل استاندارد خوزستان پیش از این اعلام کرد در حال حاضر وسایل شهربازی اهواز ایمن بوده و ۱۸ وسیله ناایمن غیرفعال هستند.