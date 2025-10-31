هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛
جدال حساس استقلال و آلومینیوم برای صدرنشینی
در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس تیم فوتبال آلومینیوم اراک در تهران مهمان آبی پوشان پایتخت است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آلومینیوم اراک بعد از ۴ برد پیاپی هفته گذشته مقابل مس رفسنجان در یک بازی خانگی با تساوی بدون گل متوقف شد تا خود را برای نبرد با استقلال تهران آماده کند.
دو تیم در حالی به مصاف یکدیگر میروند که در ۵ دیدار گذشته باختی را نداشتهاند و هر دو با ۱۳ امتیاز فقط با تفاضل گل کمتر ِ اراکیها، در ردههای اول و دوم جدول ردهبندی قرار گرفتهاند.
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران از ساعت ۱۶ و سی دقیقه فردا جمعه نهم آبان ماه با سوت پیام حیدری قاضی این دیدار مقابل یکدیگر به میدان میروند.