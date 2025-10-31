

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداسیمای استان لرستان ؛ مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان لرستان با حضور رئیس کل دادگستری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در سالن جلسات شهید رئیسی دادگستری استان برگزار شد.

در این مراسم، اعضای جدید منتخب هیئت منصفه مطبوعات با ادای سوگند قانونی،فعالیت خود را آغاز کردند.



حجت‌الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستانبا تأکید بر اهمیت نقش هیئت منصفه در تحقق عدالت رسانه‌ای و صیانت از حقوق عامه گفت: هیئت منصفه ی مطبوعات با رعایت انصاف، قانون‌مداری و دقت نظر نقش مهمی در بررسی پرونده‌های مرتبط با رسانه‌ها دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هم با اشاره به اینکه هیئت منصفه، نماینده وجدان عمومی جامعه است، افزود: شما از میان صاحبان خرد و تجربه در جامعه انتخاب شده‌اید تا در یکی از خاص‌ترین عرصه‌های داوری قدم بگذارید.

در این مراسم،اعضای جدید هیئت منصفه با ادای سوگند، آمادگی خود را برای انجام وظایف قانونی در چارچوب اصول عدالت و اخلاق حرفه‌ای اعلام کردند.