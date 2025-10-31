به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، برنامه شاد و پرانرژی جشنواره خانوادگی ورزش و سلامت با هدف ترویج نشاط اجتماعی، گسترش فرهنگ ورزش همگانی و گرامیداشت هفته پرستار در دریاچه بریم آبادان و با استقبال پرشور شهروندان برگزار شد.

در حاشیه این جشنواره، ویژه‌برنامه‌های متنوعی از جمله نقاشی کودکان و بادبادک‌پرانی خانوادگی اجرا شد که فضای شاد و صمیمی را برای خانواده‌ها فراهم آورد.

این همایش با همکاری دستگاه‌های اجرایی و هیات ورزش کارگری شهرستان برگزار شد و بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسم و روح و تحکیم پیوند‌های خانوادگی تأکید شد.