جانشین پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتهای ترافیکی ویژه در محورهای شمالی کشور از روز جمعه ۹ آبانماه خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای سفرهای پایان هفته، محور چالوس بهصورت مقطعی مسدود میشود و محور هراز تحت کنترل کامل پلیس قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی در تشریح محدودیتها اظهار داشت: با توجه به پیشبینی افزایش تردد در مسیرهای منتهی به شمال کشور و بهمنظور مدیریت ترافیک و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی، از صبح جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ محدودیتهای قطعی و مقطعی در محورهای چالوس، هراز و فشم اجرا شده است.
محور کرج ـ چالوس (آزادراه تهران ـ شمال و محور قدیم)
به گفته وی، از ساعت ۱۲ ظهر جمعه، تردد خودروهایی که قصد ورود به محور چالوس از آزادراه تهران ـ شمال را دارند، محدود میشود.
همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل مسدود و از ساعت ۱۵، محور مرزنآباد به سمت کرج (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه خواهد بود.
پایان اجرای این طرح تا ساعت ۲۴ همان روز پیشبینی شده است.
سرهنگ محبی افزود: در صورت کاهش ترافیک، امکان بازگشایی زودتر محور وجود دارد. وی تأکید کرد: تردد ساکنان محلی در محور قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما ورود خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند از ابتدا ممنوع خواهد بود.
محور هراز
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محور هراز نیز گفت: تردد تریلرها همچنان ممنوع است و کامیونها و کامیونتها ـ بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی ـ از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۹ آبان مجاز به تردد در این محور نخواهند بود.
وی تصریح کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، پلیس میتواند محور هراز را بهصورت مقطعی و لحظهای یکطرفه کند تا از بروز گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
محور فشم
سرهنگ محبی در خصوص محور فشم نیز گفت: در مسیر فشم ـ تهران، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه مسیر از انتهای فشم به سمت خروجی بهصورت یکطرفه خواهد شد تا بار ترافیکی منطقه تخلیه شود.
توصیههای پلیس به رانندگان
جانشین پلیس راه راهور فراجا با هشدار به رانندگان درباره سفر در ساعات اوج ترافیک تأکید کرد: هموطنان از بیتوجهی به علائم و هشدارهای پلیس خودداری کنند و برنامه سفر خود را به ساعات خلوت موکول نمایند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی تیمهای گشت پلیس راه و عوامل راهداری در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و وضع ترافیکی بهصورت لحظهای از طریق سامانههای پایش تصویری تحت نظارت قرار دارد.