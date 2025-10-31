پخش زنده
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه : سیاستگزاران آمریکایی چنان خود را به حمایت از تروریسم کور علیه ملت ایران معتاد کردهاند که برای تروریست مردهای اشک میریزند که با افتخار به نقش خود در کشتار مردم ایران اعتراف کرده بود.
واقعا سخیف و شرمآور است! سیاستگزاران آمریکایی چنان خود را به حمایت از تروریسم کور علیه ملت ایران معتاد کردهاند که برای تروریست مردهای اشک میریزند که با افتخار به نقش خود در کشتار مردم بیگناه ایران در مسجدی در شیراز اعتراف کرده بود.
مرثیهسرایی شما برای یک تروریست مرده صرفا همدستی دولت شما را در جنایات وی ثابت میکند و البته مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را بهخاطر حمایت از تروریسم سنگینتر میکند.