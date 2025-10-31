پخش زنده
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان مورد انتظار است؛ لذا در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: از فردا تا روز دوشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود؛ سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست.