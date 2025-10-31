به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسینی مسئول فرهنگی و هنری مسجد علی بن ابی طالب اراک هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و خاطره و ادامه راه شهدا و آشنایی جوانان و نوجوانان با راه و منش شهدا بویژه شهید مدافع حرم شهید سعید مسلمی دانست. در این مراسم از کتاب "دویدن تا آرزوی سوم" به نویسندگی خانم مولود توکلی رونمایی و از خانواده شهید سعید مسلمی تجلیل شد.

کتاب "دویدن تا آرزوی سوم" مستند داستانی زندگی شهید مدافع حرم شهید سعید مسلمی در هفت فصل مختلف است که نویسندگی آن در مدت ۹ سال به طول انجامید.

شهید سعید مسلمی جوان انقلابی دهه هفتادی است که در مسیری که انتخاب کرد با همه وجود ادامه داد و در نهایت به آرزویش که همان شهادت بود، رسید. شهید سعید مسلمی از طرف تیپ ۷۱ سپاه روح الله استان به سوریه اعزام شده بود و نهم آبان ماه سال ۱۳۹۴ در جریان درگیری با گروه تکفیری داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.