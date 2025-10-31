در راستای بهره‌برداری اصولی و حفاظت هدفمند، مدیریت پارک جنگلی درونه شهرستان بردسکن به مدت ۱۵ سال، به یک شرکت معدنی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، به همین منظور در مراسمی، قرارداد نهایی واگذاری مدیریت این پارک جنگلی به شرکت معدنی کانسار مینای اسپادانا (سپیدسرو)، امضا و مدیریت این مجموعه به‌طور رسمی، تحویل شرکت شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن در حاشیه این مراسم گفت: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر بهره‌برداری اصولی، حفاظت هدفمند و توسعه پایدار عرصه‌های طبیعی است.

حمیدرضا اقبالی افزود: این قرارداد که به مدت ۱۵ سال و در محدوده‌ای به وسعت ۱۶ هکتار تنظیم شده، با هدف حفاظت از عرصه‌های جنگلی، توسعه فضای سبز، ارتقای خدمات گردشگری و رفاهی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی منطقه به امضا رسید.

او ادامه داد: براساس مفاد قرارداد، شرکت سپیدسرو موظف است با رعایت کامل اصول فنی و دستورالعمل‌های کارشناسی منابع طبیعی، نسبت به بهبود زیرساخت‌ها و ارائه خدمات رفاهی از جمله ساخت آلاچیق، سرویس‌های بهداشتی، صندلی‌های استراحت و آبیاری مستمر فضای سبز اقدام کند.

اقبالی اظهار داشت: امضای این قرارداد گامی مؤثر برای حفاظت پایدار از منابع طبیعی و بهره‌برداری منطقی از ظرفیت‌های گردشگری منطقه است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی محلی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح خدمات عمومی شود.

وی همچنین با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در حفاظت و احیای منابع طبیعی ابراز امیدواری کرد: با اجرای صحیح این طرح، شاهد بهبود وضعیت پوشش گیاهی، ارتقای مشارکت مردمی و گسترش گردشگری طبیعی در شهرستان بردسکن خواهیم بود.