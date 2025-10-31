به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول بسیج دانش آموزی سپاه فتح استان گفت: در سومین مرحله اعزام دانش آموزان استان در سالجاری ۳۵۰ دانش آموز از مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

سرگرد مصطفی گلستانی با بیان اینکه به اینکه این دانش آموزان از مدارس عشایری از مناطق لیکک، مارگون، پاتاوه، دنا و یاسوج اعزام شدند، افزود: این دانش آموزان در این سفر به مدت سه روز از مناطق القمه، طلائیه، اروند، یادمان شهدا و شلمچه بازدید می‌کنند.

گلستانی تبیین فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس بین نسل جوان و آشنایی آنان با دلاوری‌های رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل را از مهمترین اهداف اعزام کاروان راهیان نور بیان کرد و ادامه داد: برگزاری جشن برای دانش آموزان، اجرای مسابقات فرهنگی، مسابقه خاطره جاوید، روایتگری دانش آموزان در معرفی یادمان‌ها از دیگر برنامه‌های جانبی این اردو است.

مسئول بسیج دانش آموزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در مراحل اول و دوم اعزام اردو‌های راهیان نور ۷۰۰ دانش آموز دختر استان کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.