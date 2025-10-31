حاج "سید افضل حسینی" پدر شهیدان والامقام «سید اشرف و سید عباس حسینی» پس از سال‌ها درد فراق فرزندان به آنان شهیدش پیوست

مراسم تشییع این اسوه صبر و استقامت جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۳۰ از میدان‌ امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا برگزار می شود.

خلاصه ای از زندگی نامه شهیدان والامقام:

شهید والامقام سید اشرف حسینی يكم فروردين 1345، در شهرستان جيرفت به دنيا آمد. پدرش سيد افضل پاســدار بود و مادرش نصرت نام داشــت. تــا پايان دوره راهنمايی درس خواند. به عنوان بســيجی در جبهه حضور يافت. ســوم آذر 1360 در دزفــول بر اثر اصابت تركش به شــهادت رسيد.

شهید والامقام سید عباس حسینی دوم شهريور 1348، به دنيا آمد. تا دوم متوسطه در رشــته انسانی درس خواند. به عنوان بســيجی در جبهه حضور يافت. بيست و نهم دی1365، در شــلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد.