استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش ویژه فرمانداران در پیشبرد اهداف توسعه‌ای دولت، گفت: فرمانداران باید با اشراف کامل به امور و رویکردی مسئولانه، همچون پدر شهرستان خود عمل کرده و در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در سمینار فرمانداران استان با اشاره به جایگاه مهم فرمانداران در نظام اداری کشور، افزود: نقش فرمانداران در توسعه، انسجام و امنیت شهرستان‌ها نقشی محوری و غیرقابل انکار است.

وی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه استاندار مدیر همه‌جانبه و مسئول استان است، خاطرنشان کرد: این فرمایش مسئولیت سنگین مدیریت استانی را به‌روشنی تبیین می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه فرماندار نیز در حوزه شهرستان خود مسئول است، افزود: فرماندار باید با روحیه مدیریتی و پدرانه نسبت به تمامی امور شهرستان احساس تعهد داشته باشد.

رحمانی همچنین اضافه کرد: از نگاه بنده نیازی نیست همه اختیارات به‌صورت گسترده تفویض شود، اضافه کرد: مهم این است که فرماندار خود را مسئول بداند و به‌عنوان پدر مجموعه شهرستان، امور را به‌درستی هدایت کند.

وی در ادامه با اشاره به وظایف فرمانداران در اشراف بر تمامی حوزه‌ها، افزود: فرمانداران باید در همه امور استان حضور مؤثر داشته باشند و اولویت‌ها را بشناسند.

استاندار آذربایجان‌غربی به ضرورت اجرای تکالیف ابلاغی دولت و تاکید ویژه رئیس‌جمهور بر موضوع مدرسه‌سازی نیز اشاره کرده و یادآور شد: استان ما از ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیری برخوردار است، اما در برخی حوزه‌ها هنوز از این ظرفیت‌ها به‌صورت کامل بهره‌برداری نشده است.

رحمانی همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از نظر امنیتی جزو استان‌های امن کشور است، افزود: این دستاورد حاصل همدلی مردم و همکاری نیرو‌های امنیتی، انتظامی و مدیران محلی است.

وی در ادامه با اعلام اینکه شهرستان‌هایی مانند تکاب با وجود منابع غنی نباید وضعیت آماری نامناسبی داشته باشند، بیان داشت: این مسئله نیازمند مدیریت میدانی و برنامه‌ریزی دقیق فرمانداران است.

استاندار آذربایجان‌غربی بر لزوم برنامه‌ریزی متوازن در شهرستان‌ها نیز تاکید کرده و افزود: فرمانداران باید با شناسایی مزیت‌های محلی، به‌ویژه در مناطق مرزی، طرح‌های هدفمند محرومیت‌زدایی را پیگیری کنند تا تغییرات در زندگی مردم ملموس شود.

رحمانی همچنین هدف نهایی برنامه‌های توسعه‌ای استان را ارتقای رتبه در شاخص‌های کلان دانسته و افزود: باید تلاش کنیم آذربایجان‌غربی از میان پنج استان آخر کشور در برخی شاخص‌ها به جمع پنج استان برتر ارتقا یابد.