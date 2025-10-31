به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار رحمانی گفت: در اقدامی بی‌نظیر و با تلاش شبانه‌روزی مهندسان، متخصصان و کارکنان پروژه، در یک روز ۵ هزار و ۱۳۰ متر ریل‌گذاری انجام شد که این میزان در تاریخ ریل‌گذاری کشور بی‌سابقه است.

وی با اشاره به اهمیت این دستاورد افزود: پیش از این، بیشترین رکورد روزانه ریل‌گذاری در کشور حدود ۳ کیلومتر بود، اما در این پروژه توانستیم با اتکا به دانش بومی، تجهیزات پیشرفته و روحیه جهادی نیروها، رکوردی جدید و غرورآفرین را به ثبت برسانیم.

سردار رحمانی گفت: پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان به عنوان یکی از راهبردی‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور، نقش مهمی در توسعه سواحل مکران، اتصال بندر چابهار به شبکه سراسری ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور دارد.