به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه به مدت یک هفته این شرکت میزبان مسابقات فوتسال پیشکسوتان سراسر کشور بود گفت: تیم الف اصفهان قهرمان این دوره از مسابقات شد و تیم‌های استان‌های مرکزی در رده دوم و آذربایجان غربی نیز در رده سوم قرار گرفتند.

رسول روستایی افزود: کاپ اخلاق این مسابقات نیز به تیم فوتسال کهگیلویه وبویراحمد رسید.

روستایی اضافه کرد: معرفی جاذبه‌های طبیعی استان بخش دیگری از برنامه‌های جانبی مسابقات فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو بود که با استقبال تیم‌ها حاضر مواجه شد.

رئیس انجمن فوتسال ورازت نیرو با اشاره به اینکه ۳۰۰ فوتسالیست پیشکسوت وزارت نیرو در قالب ۲۵ تیم از ۲۱ استان کشوردر این دوره با هم به رقابت کردند گفت: در این مسابقات ۳ تیم بعنوان تیم‌های برتر و یک تیم بعنوان تیم اخلاق معرفی شد.

علی نصر آبادی افزود: تیم‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و ۳ تیم از استان تهران از جمله تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات بودند

نصرآبادی اضافه کرد: این مسابقات با هدف حفظ روحیه نشاط و شادابی در میان کارکنان وزارت نیرو برگزار شد.