جدیدترین قسمت از برنامه «نردبان» به مناسبت روز محیطبان و با حضور مجید گل عبد فیلمساز مستند حیات وحش روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دویست و هفتادمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۹ آبان به مناسبت فرارسیدن روز محیطبان آماده شده و نگاهی به فیلمهای مستند تولید شده با محوریت آنان دارد.
مجید گل عبد، فیلمساز نام آشنای سینمای مستند مهمان این قسمت از نردبان است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره روز محیطبان، نقش مهم آنان برای حراست از حیات وحش ایران و همچنین برخی چالشهای چند سال اخیر از جمله کشته شدن آنان توسط شکارچیان سخن میگوید.
او همچنین نگاهی به مجموعه مستند «پرندگان ایران» دارد و درباره جزئیات تولید آن سخن میگوید.
مجید گل عبد از جمله فیلمسازانی است که بخش مهمی از فعالیت هنری خود را به ساخت فیلم مستند از حیات وحش ایران اختصاص داده و بخشهایی از زیباییهای جانوری ایران را به تصویر کشیده است.
از جمله آثار وی میتوان به «داستان بقا»، مجموعه مستند «پرندگان ایران»، «چین دامنه البرز» و … اشاره کرد.
مجموعه مستند «پرندگان ایران»، تولید جدید شبکه مستند سیما و روایتی متفاوت از چالشهایی است که پرندگان برای زندگی و ادامه بقا در حیات وحش ایران با آن روبهرو هستند.
یلمبرداری این مجموعه در زیستگاههای متنوع این پرندگان در سراسر ایران انجام شده و گروه مستندساز به اقلیمهای متنوعی از بیابانهای خشک مرکزی تا قلههای مرتفع البرز و جنگلهای هیرکانی سفر کردهاند.
در بخش عکس «نردبان» این هفته نیز کارنامه هنری الک ساث عکاس آمریکایی، مرور و فیلم مستند کوتاهی از فعالیتهای او پخش میشود.
حانیه یوسفیان نیز با بخش دوم بسته پیشنهادی فیلم مستند با عنوان «نامهها» به نردبان این هفته میآید و کارگاه تجربه این هفته نیز اختصاص به «کن برنز» دارد. همچنین در بخش «و اینک مستند» بخش چهارم مرور بر کارنامه هنری «ویم وندرز»، کارگردان و عکاس آلمانی روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.