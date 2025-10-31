پخش زنده
در مراسم اختتامیه چهل و سومین دوره مسابقات کانونهای فرهنگی و هنری اموزش و پرورش، از دانش آموزان برتر استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در بندرعباس قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ الهام زارعی کارشناس مسول کانونهای فرهنگی و هنری آموزش و پرورش هرمزگان گفت، در منطقه بندی کانونهای فرهنگی و هنری آموزش و پرورش کشور ۴۲ برگزیده هرمزگانی این مسابقات در سطح ملی، معرفی و با اهدای لوح سپاس از آنان قدردانی شد.
منوچهر ضیایی مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان هم گفت دانش آموزان هرمزگانی در رشتههای هنرهای نمایشی، آوایی، آفرینش ادبی، رسانه و فضای مجازی و هنرهای تجسمی حضوری پر رنگ داشتند که در رشتههای آوایی و نمایشی درکشورجزو برترینها شناخته شدند.
مراسم معرفی برگزیدگان دختر جشنواره نیز، فردا در کانون فرهنگی و هنری غدیر بندرعباس، برگزار میشود.
همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره کانونهای فرهنگی و هنری، مراسم افتتاحیه طرح پرسش مهر رئیس جمهور هم برگزار شد.
میرزاده معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت، ۲۷۰ هزار دانش آموز هرمزگانی در طرح پرسش مهر، شرکت کردهاند.
مسابقه پرسش مهر امسال، پاسخ به این پرسش رئیس جمهور است که با نگاه قرآنی، چگونه میتوان در مصرف اسراف نکرد؟
از بین حدود ۴۵۰ هزار دانش آموزان هرمزگانی ۲۷۰ هزار نفر در قالب مقاله، آفرینشهای هنری و آثار فرهنگی، راهکارهای مصرف بهینه را به رئیس جمهور پیشنهاد کردهاند.
رئیس جمهور در پایان سال تحصیلی به برگزیدگان پرسش مهر هدیه میدهد.