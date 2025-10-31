به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد میرزاده مدیر کانون‌های خدمت رضوی در این مراسم از فعالیت داوطلبانه ۱۶۰ هزار خادمیار رضوی در کشور خبر داد و گفت : ۲۰ کانون تخصصی، فعالیت‌هایی همچون ترویج ازدواج و فرزند آوری، سلامت و درمان، آزاد سازی زندانیان، ترویج فرهنگ قرآنی و موضوعات دیگر را انجام می‌دهند.

میرزاده از مشرف شدن ۵۰ هزار نفر، زیارت اولی به مشهد مقدس در سال گذشته خبر داد.

حسن سعدالدین مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان هم در این همایش گفت: ۶ هزار خادمیار رضوی در استان مشغول خدمات رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف هستند.