فرماندار سمنان: تسریع در ساخت واحدهای مسکونی و اجرای زیرساختها در اولویت قرار دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان در جلسه شورای مسکن با تأکید بر ضرورت تسریع در روند ساخت و تأمین واحدهای جایگزین قطعات ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر گفت : دستگاههای اجرایی موظفند زمانبندی دقیق اجرای تأسیسات و زیرساختها در شهرکهای ۲۰۵ هکتاری، ۲۳ هکتاری و ۵۵ هکتاری را به فرمانداری اعلام و عملیات اجرایی را در کوتاهترین زمان ممکن آغاز کنند.
فرماندار سمنان همچنین با تأکید بر نقش پروژههای بازآفرینی شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، از پروژه محرک توسعه بافت فرسوده به عنوان یکی از اولویتهای مهم شهرستان یاد کرد.