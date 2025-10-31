به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر اراک گفت: امروز مشکلات معیشتی و تورم قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد و نیاز است مسئولان برای مهار تورم، رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد اهتمام ویژه کنند.

آیت الله دری نجف آبادی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها افزود: سرمایه بانک‌ها متعلق به مردم است و باید از آن برای افزایش تولید و اعطای تسهیلات کم بهره به بخش‌های مولد استفاده کرد.

او ادامه داد: ارز خون پیکر جامعه است و باید ارز‌های صادراتی به کشور بازگردد و مسئولان هم با تدابیر ویژه مانع از سودجویی و افزایش فشار تورم بر طبقات پایین جامعه شوند.

خطیب جمعه اراک گفت: رشد هشت درصدی با وحدت ملی، هدایت سرمایه به بخش مولد، اشتغالزایی، مهار تورم افسار گسیخته و افزایش تولید میسر است.

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به واقعه تاریخی ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اشاره کرد گفت: ملت ایران به پشتوانه رهبر فرزانه استوار در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم جعلی صهیونی ایستاده است.