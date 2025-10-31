به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جعه این شهر گفت: اسلام هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و انقلاب اسلامی نیز جنگ‌طلب نیست، اما در برابر تحمیل جنگ، باید با قدرت ایستاد.

آیت الله حسینی بر ماهیت دفاعی در دین مبین اسلام تاکید کرد و افزود: امروز دیگر نمی‌توان با دست خالی به میدان رفت باید مجهز بود و با موشک و هواپیمای جنگی متناسب با سلاح دشمن وارد میدان شد.

حسینی با بیان اینکه تسلیم در برابر دشمن، نابودی عزت است، اضافه کرد: باید در برابر زبان زور مقابله به مثل کرد و هرگز نیابد در برابر خواسته‌های دشمن تسلیم شد.

وی بابیان اینکه اگر در آن ۸ سال مردم نمی‌جنگیدند، دشمن تا تهران پیش می‌آمد و هر شهر و دیاری را ویران می‌کرد، ادامه داد: امروز هم اگر تسلیم شویم، دشمن به راحتی عزت ما را لگدمال خواهد کرد و ما باید در برابر زبان استکبار، با زبان قدرت پاسخ دهیم، نه با عقب‌نشینی و واگذاری سلاح و سند هسته‌ای تسلیم خواسته‌های دشمن شویم.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه آمریکا قبل و بعد از انقلاب همواره بر ملت ایران مرگ فرستاده و ما نیز در پاسخ شعار مرگ بر آمریکا می‌گوئیم، اضافه کرد: جرم ملت ایران تنها رهایی از بردگی آمریکا بود و ما هرگز به دوران تسلیم باز نخواهیم گشت.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه جهاد در راه خدا شوخی نیست گفت: دشمن خدا، دشمن ماست، ما از خودمان دفاع می‌کنیم و این راه، راه فطرت ، فطرتی که خداجو و خداطلب است.

آیت الله حسینی به یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار اشاره کرد و ادامه داد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و این روز نماد مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۲ گفت: امام (ره) برای اسلام و ملت ایران رنج‌های بسیاری کشید، اما مقاومت کرد و نتیجه این صبر و شکیبایی، پیروزی انقلاب اسلامی بود.

آیت‌الله حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تجمل‌گرایی در مراسم‌ها هشدار داد و افزود: تجمل گرایی در ساخت قبر‌های آنچنانی زیبنده نیست و استفاده از اسلحه در مراسم عزاداری و عروسی بعضا باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود که ضروری است از چنین برنامه‌هایی جلوگیری شود.

وی با اشاره به برخی رسوم غلط مانند تیراندازی در مراسم عزا و بارگاه‌سازی روی قبور ادامه داد: این اقدامات خلاف اسلام و هزینه‌بر است و مسئولان باید به مصوبه همسان‌سازی در قبرستان‌ها توجه کنند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به ترویج بی بندباری و ولنگاری در جامعه اضافه کرد: امروز صدا‌های زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی شنیده می‌شود، صدا‌هایی که جوانان و نوجوانان را به بی‌نمازی و بی‌حیایی دعوت می‌کنند، این صدا، صدای شیطان و جاهلان جامعه است.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج از ترویج بی حجابی در جامعه هشدار داد و اضافه کرد: بی‌حجابی در حال تبدیل به فرهنگ عمومی است و این بسیار خطرناک است، زیرا برخی امروز از حجاب خجالت می‌کشند.

آیت الله حسینی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز گفت: مردم استان در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند و اسراف در مصرف گاز و برق خطا است.