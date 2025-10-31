پسران بوکس کشورمان، با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، عنوان سومی را در قاره کهن کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در رشته بوکس، پنجشنبه (هشتم آبان) در منامه بحرین به پایان رسید و بوکسور‌های کشورمان با عملکردی ستودنی بین ۳۱ تیم حاضر در این دوره از رقابت‌ها پرچم سه‌رنگ کشورمان را در رینگ آسیا به اهتزاز درآوردند.

کاروان بوکس دختران و پسران کشورمان با کسب ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین به کار خود پایان داد. تیم پسران با کسب ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز در جایگاه سوم این دوره از مسابقات ایستاد.

تیم‌های برتر در بخش پسران به شرح زیر است:

تیم ازبکستان با کسب ۴ مدال طلا و ۱ مدال نقره قهرمان شد. تیم قزاقستان با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز نایب قهرمان شد. تیم ایران با کسب ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز در جایگاه سوم ایستاد. تیم هند نیز با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز چهارم شد. تیم قرقیزستان نیز با کسب یک مدال نقره پنجم شد.

اسامی مدال آوران به شرح زیر است:

در بخش پسران:

وزن ۵۴ کیلوگرم: متین چمی‌پا مدال نقره

وزن ۷۵ کیلوگرم: مهرشاد شرافتمند مدال نقره

وزن ۶۶ کیلوگرم: فرزان احمدی مدال برنز

وزن ۸۰+کیلوگرم: فرهود قربانی مدال برنز

در بخش دختران:

وزن ۷۵ کیلوگرم: یکتا صحرایی مدال برنز

وزن ۸۰+کیلوگرم: فاطمه رستگار مدال برنز

هدایت تیم پسران ایران را اکبر احدی بر عهده داشت و علی مظاهری به‌عنوان مربی در کنار تیم حضور داشت. همچنین ماریا عارفی‌مقام هدایت تیم دختران کشورمان را در این رقابت‌ها بر عهده داشت.