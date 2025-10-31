به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت: با پیگیری‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی، در دو عملیات جداگانه ۶ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در روستای دراسب و سه دستگاه ماینر در روستای درمیان شهرستان دورود شناسایی و جمع‌آوری شد.

شیرزاد جمشیدی افزود:فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، موجب افزایش مصرف غیرمنطقی انرژی و ایجاد ناپایداری در تأمین برق مشترکان می‌شود و برخورد با این موارد،برای حمایت از حقوق مردم و پایداری شبکه توزیع برق با جدیت ادامه دارد.







