مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از کشف و ضبط ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان دورود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت: با پیگیریهای دستگاههای امنیتی و قضایی، در دو عملیات جداگانه ۶ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در روستای دراسب و سه دستگاه ماینر در روستای درمیان شهرستان دورود شناسایی و جمعآوری شد.
شیرزاد جمشیدی افزود:فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، موجب افزایش مصرف غیرمنطقی انرژی و ایجاد ناپایداری در تأمین برق مشترکان میشود و برخورد با این موارد،برای حمایت از حقوق مردم و پایداری شبکه توزیع برق با جدیت ادامه دارد.