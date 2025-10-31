پخش زنده
امام جمعه خرمشهر بر استکبارستیزی و ایستادگی در برابر ظلم و ستم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه خرمشهر در خطبههای نماز جمعه این هفته همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با تأکید بر تداوم راه فاطمی در مبارزه با استکبار گفت: بزرگترین درس صدیقه طاهره (س) ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت است.
حجتالاسلام والمسلمین عادل پور افزود: خطبههای آتشین حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و افشای چهره مستکبران، نمونهای روشن از جهاد کبیر و مبارزه با طاغوت است.
او ادامه داد:: فاطمه زهرا (س) به همه آزادیخواهان جهان آموخت که در برابر استکبار نباید سکوت کرد.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور با اشاره به تقارن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سه جنایت بزرگ استکبار علیه ملت ایران را تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و توطئهگری آمریکا در لانه جاسوسی عنوان کرد.
امام جمعه خرمشهر گفت: ملت ایران با الهام از آموزههای فاطمی و با توسل به اهلبیت (ع)، استبداد پهلوی را سرنگون و آمریکا، نماد استکبار جهانی را از کشور اخراج کرد و امروز نیز این فرهنگ الهامبخش ملتهای منطقه و محور شکلگیری جبهه مقاومت شده است.
خطیب جمعه خرمشهر افزود: فرهنگ فاطمی، فرهنگی جهانی و استکبارستیز است و شعار مرگ بر آمریکا نه یک شعار سیاسی، بلکه خطمشی فاطمی و فریاد استقلالخواهی و حمایت از مظلومان جهان است.ام با اشاره به سخنان اخیر ریچارد نفیو معمار تحریمهای آمریکا علیه ایران، که به ناتوانی غرب در برابر توانمندیهای ایران اعتراف کرده است، گفت: تابآوری اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی بینظیر، انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح، چهار رکن قدرت جمهوری اسلامی در برابر دشمنان است.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور همچنین با اشاره به سفرهای اخیر مقامات ایرانی و عراقی به بصره و خرمشهر گفت: مذاکرات دو کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تکمیل خطآهن خرمشهر–بصره نویدبخش رونق تجاری، گردشگری و زیارتی در منطقه است و با اهتمام دولت، این طرح بهزودی به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان از همه اقشار مردم بهویژه دانشآموزان و دانشجویان خواست در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، برای گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و اعلام انزجار از استکبار جهانی حضور پرشور داشته باشند.