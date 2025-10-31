امام جمعه میاندوآب افزود: باید در مقابل شبهه‌افکنی دشمنان در حوزه تبیین قدم برداشت و ایران قوی را در محور‌های هویتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی به جامعه شناساند تا شبهه‌افکنی و تحریف دشمنان را خنثی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و با بیان اینکه دشمن با جنگ روایت‌ها به‌دنبال دست‌یابی به اهداف خود است، اظهار کرد: دشمن در جنگ روایت‌ها می‌خواهد بزرگ‌ترین ضربه را بزند و نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد.

امام جمعه میاندوآب افزود: دشمن می‌خواهد در جنگ روایت‌ها، نظام جمهوری اسلامی را که به یک الگو تبدیل شده، کنار بزند.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کوچک شمردن موفقیت‌ها و دستاورد‌ها از اقدامات دشمن در جنگ روایت‌ها است، گفت: متأسفانه عده‌ای هم در زمین دشمن بازی می‌کنند و با مانور روی نقاط ضعف به ابزار دست دشمنان تبدیل می‌شوند.

حسن‌زاده شبهه‌افکنی را دیگر کار دشمنان در جنگ روایت‌ها برشمرد و تصریح کرد: اگر ایران اسلامی به کشور قوی تبدیل نشده و پیشرفت نکرده و کشوری عقب‌مانده است پس چرا دشمنان در صحبت‌های خود همیشه از ایران صحبت می‌کنند و از ایران نام می‌برند؟

امام جمعه میاندوآب افزود: باید در مقابل شبهه‌افکنی دشمنان در حوزه تبیین قدم برداشت و ایران قوی را در محور‌های هویتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی به جامعه شناساند تا شبهه‌افکنی و تحریف دشمنان را خنثی کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید در جهاد تبیین با قدرت وارد میدان شد، تصریح کرد: باید حقیقت را به جامعه نشان داد؛ ولی متأسفانه مشکل ما این است که نتوانسته‌ایم دستاورد‌های خود را به‌خوبی تبیین کنیم و توانایی و قدرت خود را روایت کنیم.

حسن‌زاده اظهار کرد: این قدرت و توانایی امروز ما به برکت توجه به همین دانش‌آموزان و دانشجویان و نخبگان ایران اسلامی بوده که امروز توانسته‌ایم حرف اول را در بسیاری از بخش‌ها از جمله موشکی، پهپادی، علمی و فنّاوری در منطقه بزنیم.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه اگر مقایسه کنیم که قبل از انقلاب چه داشتیم و امروز چه داریم به‌خوبی به دستاورد‌ها می‌رسیم، تصریح کرد: نباید عده‌ای فکر و نگاه منفی خود را همه‌گیر کرده و به جامعه سرایت دهند و دائم بر طبل یاس و ناامیدی بکوبند؛ امروز جامعه ما به‌طرف رشد، پیشرفت و معنویت حرکت کرده و کشور‌های مختلف حسرت داشته‌های ایران را دارند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و با بیان اینکه در مسیر فتح قله بوده و نزدیک قله هستیم، افزود: امروز جبهه مقاومت در اروپا و آمریکا شکل‌گرفته و صدای «مرگ بر آمریکا» در خود آمریکا نیز شنیده می‌شود و این به برکت نظام اسلامی است.

حسن‌زاده هم چنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و برگزاری باشکوه مراسم‌های ایام فاطمیه وظیفه همه ما است.