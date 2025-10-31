امام جمعه چهاربرج گفت: دشمن همیشه در حال شبهه سازی بوده و به مرحله ابر شبهه‌ها رسیده است و خنثی ساز آن هم باید با ابر روایت از طرف جبهه حق باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با بیان اینکه امروز دشمن به نوع دیگری از جنگ روی آورده است، اظهار کرد: تقابل بین حق و باطل به مرحله جنگ روایت‌ها رسیده و دشمن همیشه در حال شبهه سازی بوده ولی الان به مرحله ابر شبهه‌ها رسیده است و خنثی ساز آن هم باید با ابر روایت از طرف جبهه حق باشد.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه ابر شبهه، تصویر کلی، مخدوش و غیرواقعی است که دشمن با بهره‌گیری از تکنیک‌های متعددِ جنگ روایت‌ها، می‌سازد، گفت: دشمن امروز به دنبال کار روی ابر شبهه «ناکارامدی نظام» است و با تکنیک‌هایی مانند کوچک‌نمایی و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و چالش‌ها، دروغ‌سازی و تحریف واقعیت‌ها، شبهه‌افکنی در اعتقادات و باور‌ها و با دستکاری ذهنیت‌ها به دنبال ترسیم تصویر کلی سیاه از نظام مردم‌سالار ایران است.

وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که با وجود تحریم‌ها، ایران اسلامی، دستاوردهایی، چون خودکفایی در تولید بنزین و افزایش صادرات غیرنفتی را به ارمغان آورده است، افزود: ابرشبهه افکنی دشمن تنها اقتصادی نیست بلکه هویتی، سیاسی و فرهنگی نیز بوده و در بعد هویتی، دشمن با ترویج فرهنگ غربی، عزت ملی را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید «ایران نمی‌تواند».

جلالی تصریح کرد: دشمن در بعد سیاسی، گزینه تسلیم را بر مقاومت ترجیح می‌دهد و پیروزی‌های محور مقاومت - از لبنان تا فلسطین - را نادیده می‌گیرد و در بعد فرهنگی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی را به حاشیه می‌راند و با پروپاگاندای هالیوودی، باور‌ها را تضعیف می‌کند که همه این تکنیک‌ها، بخشی از جنگ ترکیبی هستند که با عملیات روانی، سایبری و اطلاعاتی، تقویت می‌شوند.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه باید در مقابل فرایند ابرشبهه‌سازی دشمن، جبهه جهاد تبیین به دنبال روایت «ایران قوی» و «پیشرفت و عدالت» به‌عنوان تصویری روشن و شفاف و حقیقی از انقلاب و نظام اسلامی باشد، گفت: به دنبال اینکه ایران، از بیرون و از دید دولت‌ها و ملت‌های دیگر، ایران قوی دیده بشود و از درون و از منظر ملت ایران، کشوری موفق در پیشرفت و عدالت باشد.

وی با تاکید بر اینکه تثبیت ابرروایت، منجر به قوام و تکوّن گفتمان می‌شود، اظهار کرد: در مقابل ابَرشبهه که ابزار جبهه دشمن برای نفوذ و تخریب است؛ ابرروایت، جبهه حق را به شدت تقویت می‌کند.

جلالی در ادامه به محور‌های تقابل گفتمانی در برابر ابرشبهه دشمن اشاره و تصریح کرد: شبکه تبیین جبهه انقلاب، برای مقابله با ابرشبهه ناکارآمدی، باید ابرروایت ایران قوی و پیشرفت و عدالت را برجسته کند.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه در محور هویتی؛ باید تقویت «خودباوری» و «عزت ملی» (گفتمان «می‌شود، می‌توانیم») تبیین توانمندی‌های ملی در برابر القای احساس حقارت در دستور کار قرار گیرد، افزود: در محور سیاسی نیز باید تأکید بر «استقلال» به‌عنوان دستاوردی بزرگ، «انسجام ملی» به‌عنوان سلاحی قوی در برابر تفرقه و «پیروزی قطعی گزینه مقاومت» در برابر گزینه ذلت‌بار «تسلیم» که هزینه آن به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از هزینه‌های مقاومت بوده؛ در دستور کار باشد.

وی تصریح کرد: در محور فرهنگی-اجتماعی؛ ترویج و روایت‌گری «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» به‌عنوان الگویی کارآمد و سعادت‌بخش در برابر هجوم فرهنگ بیگانه و در محور علمی؛ معرفی مستمر و جذاب «دستاورد‌های علمی و فناوری» کشور در حوزه‌هایی مانند هسته‌ای، نانو، زیست‌فناوری، هوافضا و پزشکی، به‌عنوان مصادیق عینی کارآمدی و پیشرفت مدنظر باشد.

جلالی گفت: در محور اقتصادی نیز تبیین منطق و ضرورت «اقتصاد مقاومتی» و تبدیل آن به یک گفتمان و مطالبه عمومی و روایت‌گری موفقیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی برای خنثی‌سازی روایت وابستگی و ناتوانی در دستور کار باشد که این محورها، شبکه‌ای به هم پیوسته می‌سازند که ابرروایت را استوار می‌کند.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه ایران امروز به دلایل متقن و عینی، «مظهر امید» است، افزود: این امید، واهی و خیالی نیست، بلکه بر بنیاد دستاورد‌های ملموس و استعداد‌های نسل جوان این کشور استوار شده است و از پیروزی در جنگ تحمیلی با دست خالی، تا ایستادن در مرز‌های دانش جهانی در عرصه‌های پیچیدۀ فناوری، همگی گواهی بر این حقیقت هستند.

وی گفت: جنگ نرم دشمن و تلاش برای تزریق یأس و ناامیدی، خود بهترین دلیل بر صحت این ادعاست؛ چرا که اگر این پیشرفت‌ها واقعی و تأثیرگذار نبود، دشمن تا این حد برای مخدوش‌کردن آن سرمایه‌گذاری نمی‌کرد.