فردا برق شیراز در مرحله سوم رقابتهای فوتبال جام حذفی کشور از صنعت نفت آبادان میزبانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرمربی تیم برق شیراز در خصوص این دیدار گفت: رقابتهای برق شیراز و صنعت نفت آبادان همیشه به دلیل فوتبال زیبای دو تیم جذابیتهای خاص خود را داشته و امیدواریم این بازی نیز تماشاگر پسند شود.
این دیدار از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز میشود و تماشای آن رایگان و ورود بانوان آزاد است.
علی اصغر کلانتری با اشاره به اینکه برق شیراز سابقه قهرمانی در جام حذفی را نیز دارد، گفت: برای کسب پیروزی و صعود به مرحله بعد به میدان میرویم.