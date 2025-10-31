به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرمربی تیم برق شیراز در خصوص این دیدار گفت: رقابت‌های برق شیراز و صنعت نفت آبادان همیشه به دلیل فوتبال زیبای دو تیم جذابیت‌های خاص خود را داشته و امیدواریم این بازی نیز تماشاگر پسند شود.

این دیدار از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز می‌شود و تماشای آن رایگان و ورود بانوان آزاد است.

علی اصغر کلانتری با اشاره به اینکه برق شیراز سابقه قهرمانی در جام حذفی را نیز دارد، گفت: برای کسب پیروزی و صعود به مرحله بعد به میدان می‌رویم.