یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار ستیزی ومبارزه ملت ایران با آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت تودشک در خطبههای نماز جمعه شهر تودشک در مسجد جامع ابن شهردر آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امسال این ایام با این روز بزرگ حماسی همزمان شده است و لازم است پیام این روزها بهصورت هماهنگ و باشکوه منتقل شود.
حجتالاسلام منظوری با دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی به ابعاد شخصیتی و نقش اجتماعی حضرت زهرا (س) پرداخت و گفت: حضرت فاطمه (س) نماد جهاد تبیین و الگویی برای حفظ حقانیت اهلبیت بود که مردم باید از سیره او در دفاع از ولایت و حقیقت درس بگیرند.