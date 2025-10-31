به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت تودشک در خطبه‌های نماز جمعه شهر تودشک در مسجد جامع ابن شهردر آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امسال این ایام با این روز بزرگ حماسی همزمان شده است و لازم است پیام این روز‌ها به‌صورت هماهنگ و باشکوه منتقل شود.

حجت‌الاسلام منظوری با دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی به ابعاد شخصیتی و نقش اجتماعی حضرت زهرا (س) پرداخت و گفت: حضرت فاطمه (س) نماد جهاد تبیین و الگویی برای حفظ حقانیت اهل‌بیت بود که مردم باید از سیره او در دفاع از ولایت و حقیقت درس بگیرند.