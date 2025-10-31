دستگیری عوامل نزاع با سلاح سرد در یکی از بیمارستانهای ایلام
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از شناسایی و دستگیری عوامل درگیری و نزاع با سلاح سرد در یکی از بیمارستانهای شهر ایلام خبر داد و گفت: عاملان اصلی این حادثه پس از بررسیهای میدانی و اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان ایلام اظهار داشت: متعاقب وقوع درگیری میان چند نفر از اراذل و اوباش در محوطه یکی از بیمارستانهای شهر ایلام که با استفاده از سلاح سرد از جمله قمه صورت گرفته بود، با دستور قضایی و در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: رفتارهای مجرمانهای از این دست که منجر به ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت در اماکن عمومی و مراکز درمانی شود، به هیچوجه قابل تسامح نیست و با مرتکبان آن برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستان ایلام با هشدار به افراد سابقهدار و دارای رفتارهای پرخطر اجتماعی تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی استان بر برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با هرگونه هنجارشکنی، نزاع خیابانی و استفاده از سلاح سرد است و هیچکس نباید تصور کند که میتواند با اقدامات خلاف قانون، آرامش عمومی را مخدوش کند.
وی در پایان از همکاری شهروندان و گزارشدهی بهموقع در این پرونده قدردانی کرد و یادآور شد: تداوم امنیت اجتماعی نیازمند همکاری متقابل مردم و نهادهای قضایی است و هرگونه گزارش مردمی در این زمینه بهصورت ویژه و فوری بررسی خواهد شد.