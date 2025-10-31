ضرورت کنترل قیمتها و نظارت جدی بر بازار
امام جمعه ارومیه نسبت به کنترل و مدیریت گرانیهای غیرعادی در بازار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبههای نماز جمعه این هفته در ارومیه به ایجاد برخی از گرانیهای نامتعارف در سطح بازار اشاره و اظهار داشت: متاسفانه برخی گرانیها در بازار غیرعادی و نامتعارف است و لازم است نظارت و بازرسیها از سطح بازار به صورت مستمر انجام و با گرانفروشان نیز برخورد جدی شود و علت برخی گرانیها نیز باید از سوی مسئولان برای مردم شفافسازی شود.
وی در ادامه با تاکید بر حفظ انسجام ملی در بین آحاد مردم، گفت: مسئولان باید از رفتار و گفتار خود مراقبت کنند و طوری سخن نگویند که اتحاد و انسجام در کشور خدشهدار شود.
وی افزود: دشمن به دنبال فرصت است که وحدت مردم را مخدوش کند، اما این یکپارچگی مردم بود که در جنگ ۱۲ روزه موجب پیروزی ایران شد.
امام جمعه ارومیه گفت: به فرموده رهبری مذاکره با آمریکا هیچ سودی برای ما ندارد همانطور که این دشمن خبیث در جریان مذاکرات به خاک میهن تجاوز کرد.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی در ادامه به فرارسیدن ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز نیز اشاره و تصریح کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ ایران است، تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانشآموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که این سه واقعه تاریخی است هر یک از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
امام جمعه ارومیه از مسئولان استانی برای میزبانی از رئیس جمهور و همچنین پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی تاکید کرد.
وی گفت: وظیفه همگانی است که در روز ۱۳ آبان در راهپیمایی باشکوه این روز شرکت کنیم و همانند سالهای گذشته مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنیم.
امام جمعه ارومیه در ادامه با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، به پیروی از سبک زندگی فاطمی و شرکت در مراسمات عزاداری ایام فاطمیه تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه همچنین به مسئولیت پذیری مدیران و مسئولان اشاره و عنوان کرد: یک مدیر خوب باید خدا ترس بوده و تقوا داشته باشد و با پست مدیریتی که در اختیار گرفته است آشنایی داشته و خیرخواه مردم باشد.
احترام و مسئولیت پذیری در خانواده از دیگر محورهای خطبههای نماز جمعه این هفته در ارومیه بود.
میز خدمت دستگاههای اجرایی نیز همانند هفتههای گذشته در محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه دایر بود.