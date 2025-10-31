به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده انتظامی استان از شناسایی و انهدام باند سارقان منزل و اماکن خصوصی در شهرکرد خبر داد.

سردار حسین امجدیان افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی در شهرستان شهرکرد، پیگیری موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی گفت: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی ۲ متهم را در این زمینه شناسایی کردند که با هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.