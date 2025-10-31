به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر تردد ۲ دستگاه ماشین کامیون حامل مرغ بدون مجوز در سطح شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و باشناسایی خودرو‌های مورد نظر آن را متوقف کرد در بازرسی از این خودرو، تعداد ۳ هزار و ۳۵۵ قطعه مرغ زنده قاچاق به وزن ۱۰ تن و به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ ملیون ریال بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از تحویل طیور کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره دامپزشکی خبر داد و افزود: متهمان ۳۷ و ۳۳ ساله با تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.