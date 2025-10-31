پخش زنده
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه گفت: در راستای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان تهران ۱۵۰ کیف و ۲۰۰ لوازم التحریر با پیامهای ایمنی و ترافیک میان دانش آموزان مدارس روستایی حاشیه راههای فیروزکوه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی اسدی گفت: در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک و کاهش حوادث جادهای، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با همکاری پلیس راه، برنامههای آموزشی و فرهنگی ویژهای را در چهار مدرسه واقع در حاشیه راههای شهرستان فیروزکوه اجرا کرد.
وی افزود: در این برنامهها، با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و آشنایی دانشآموزان با اصول عبور و مرور ایمن، اقلام آموزشی و دفترچههایی با پیامهای ترافیکی بین دانشآموزان توزیع شد.
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه گفت: همچنین کارشناسان راهداری با همکاری پلیس راه، آموزشهایی در زمینه رعایت نکات ایمنی هنگام تردد در مسیرهای مجاور جاده ارائه کردند.
اسدی بیان کرد: در این طرح ضمن تشریح مخاطرات تردد در حاشیه راهها، بر نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش تصادفات و حفظ جان دانشآموزان تأکید شد.
او ابراز امیدواری کرد که استمرار اینگونه اقدامات فرهنگی و آموزشی، موجب افزایش آگاهی عمومی، ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات جادهای در شهرستان فیروزکوه و سایر نقاط استان شود .