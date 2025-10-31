به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی امروز (جمعه، ۹ آبان) آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی انتظار می‌رود.

وی افزود: فردا (شنبه) آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: روز یک‌شنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: میزان کاهش دمای امروز جمعه نسبت به دیروز محسوس و به طور متوسط ۶ درجه سانتیگراد است، اما طی فردا و روز یک‌شنبه کاهش دما نسبت به امروز محسوس نخواهد بود.