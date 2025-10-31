پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای قم امروز ناگهان پایین آمد، اما انتظار هوای پایدار در روزهای آینده داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی امروز (جمعه، ۹ آبان) آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی انتظار میرود.
وی افزود: فردا (شنبه) آسمان صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: روز یکشنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود.
اسماعیلی ادامه داد: میزان کاهش دمای امروز جمعه نسبت به دیروز محسوس و به طور متوسط ۶ درجه سانتیگراد است، اما طی فردا و روز یکشنبه کاهش دما نسبت به امروز محسوس نخواهد بود.