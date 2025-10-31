پخش زنده
دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه A امروز به میزبانی تیم رعد پدافند ارتش در تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه A؛ تیم استقلال قم با ۲ پیروزی در جایگاه نخست ایستاد، تیم رعد پدافند ارتش با یک پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مقاومت البرز بدون پیروزی سوم شد.
رده بندی تیمی: ۱- استقلال قم ۲- رعد پدافند ارتش ۳- مقاومت البرز
نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲
استقلال قم ۹ – مقاومت البرز ۱
رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴
نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیمهای پیروز در ابتدا آمده است)
استقلال قم ۹ – مقاومت البرز ۱
۵۵ کیلوگرم: حسین قادری، برنده – بدون حریف
۶۰ کیلوگرم: محمدمهدی جواهری ۹ – ابوالفضل همتی صفر
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۷ – امید احمدی ۱
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۸ – علی چوبک زن صفر
۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری ۱ – امیررضا عیسوند ۳
۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب ۸ – حبیب اله رحیمی ۶
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۸ – مهدی مراد الیاسی صفر
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ۱۰ – نریمان مهمدی ۱
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ – محمدمهدی رضایی صفر
استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲
۵۵ کیلوگرم حسین بیژنی ۱۰ – بهروز حسن زاده ۲
۶۰ کیلوگرم: محمدمهدی جواهری ۷ – امیرحسین خونساری ۴
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۴ – محمد جانقلی ۵
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷ – حسین عباسی ۶
۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی، برنده ۴ – سعید ارجمند ۴
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا ۱ – مرتضی پورعیسی
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۸ – سید محمدمهدی میری ۳
۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعلی ۳ – علی کبیری ۱
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ضربه فنی ۵ – حسین بالی صفر
۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۹ – توحید محبی صفر
رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴
۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی، برنده – بدون حریف
۶۰ کیلوگرم: امیرحسین خونساری ۳ – ابوالفضل همتی صفر
۶۳ کیلوگرم: محمد جانقلی ۳ – امید احمدی ۸
۶۷ کیلوگرم: حسین عباسی صفر – علی چوبک زن ۴
۷۲ کیلوگرم: سعید ارجند ۳ – محمدمتین سالمی ۲
۷۷ کیلوگرم: مرتضی پورعیسی ۳ – حبیب اله رحیمی ۶
۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۸ – سید محمدامین صادقی صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی، برنده ۱ – امیرحسین همتیان ۱
۱۳۰ کیلوگرم: مهرداد کلیوند ۱ – محمدمهدی رضایی پسندیده ۶