به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه A؛ تیم استقلال قم با ۲ پیروزی در جایگاه نخست ایستاد، تیم رعد پدافند ارتش با یک پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مقاومت البرز بدون پیروزی سوم شد.

رده بندی تیمی: ۱- استقلال قم ۲- رعد پدافند ارتش ۳- مقاومت البرز

نتایج دیدار‌های برگزار شده به شرح زیر است:

استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲

استقلال قم ۹ – مقاومت البرز ۱

رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴

نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیم‌های پیروز در ابتدا آمده است)

استقلال قم ۹ – مقاومت البرز ۱

۵۵ کیلوگرم: حسین قادری، برنده – بدون حریف

۶۰ کیلوگرم: محمدمهدی جواهری ۹ – ابوالفضل همتی صفر

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۷ – امید احمدی ۱

۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۸ – علی چوبک زن صفر

۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری ۱ – امیررضا عیسوند ۳

۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب ۸ – حبیب اله رحیمی ۶

۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت ۸ – مهدی مراد الیاسی صفر

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ۱۰ – نریمان مهمدی ۱

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ – محمدمهدی رضایی صفر



استقلال قم ۸ – رعد پدافند ارتش ۲

۵۵ کیلوگرم حسین بیژنی ۱۰ – بهروز حسن زاده ۲

۶۰ کیلوگرم: محمدمهدی جواهری ۷ – امیرحسین خونساری ۴

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۴ – محمد جانقلی ۵

۶۷ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷ – حسین عباسی ۶

۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی، برنده ۴ – سعید ارجمند ۴

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا ۱ – مرتضی پورعیسی

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۸ – سید محمدمهدی میری ۳

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعلی ۳ – علی کبیری ۱

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان ضربه فنی ۵ – حسین بالی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی ۹ – توحید محبی صفر

رعد پدافند ارتش ۶ – مقاومت البرز ۴

۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی، برنده – بدون حریف

۶۰ کیلوگرم: امیرحسین خونساری ۳ – ابوالفضل همتی صفر

۶۳ کیلوگرم: محمد جانقلی ۳ – امید احمدی ۸

۶۷ کیلوگرم: حسین عباسی صفر – علی چوبک زن ۴

۷۲ کیلوگرم: سعید ارجند ۳ – محمدمتین سالمی ۲

۷۷ کیلوگرم: مرتضی پورعیسی ۳ – حبیب اله رحیمی ۶

۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۸ – سید محمدامین صادقی صفر

۹۷ کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی، برنده ۱ – امیرحسین همتیان ۱

۱۳۰ کیلوگرم: مهرداد کلیوند ۱ – محمدمهدی رضایی پسندیده ۶