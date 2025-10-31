به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، احمد ترکمن با اشاره به عملکرد منطقه در حوزه اجرای احکام اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، این واحد در راستای اجرای دقیق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی، عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان آمار عملکرد افزود: تعداد کل پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مدت ۶۵۴ مورد بوده و در مجموع ۹۶۴ رأی صادر شده است که از این میان، ۱۷۸ پرونده مربوط به قلع بنا، ۳۲۲ پرونده جریمه، و ۱۳۳ پرونده شامل تعطیلی یا تبدیل رأی بوده است.

مدیرمنطقه شش شهرداری قم بیان داشت: همچنین ۳۷۱ واحد تجاری متخلف پلمپ شده و ۶۷۲ اخطاریه جهت مراجعه به شهرداری قم صادر شده است.

مدیر منطقه شش شهرداری قم گفت:در بخش سایر پرونده‌ها نیز شامل فرم قرار، اخذ تعهد، انسداد، مفاد پروانه، رفع مشرفیت، رفع تجاوز، ابقا و احاله، عقب‌نشینی، مختومه و برگشت به حالت اولیه، ۳۲۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

ترکمن خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط شهرسازی و اجرای دقیق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از مهم‌ترین اولویت‌های شهرداری منطقه شش بوده که با هدف برقراری نظم شهری و صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه تخلف ساختمانی برخورد قانونی و قاطع انجام میشود.

وی افزود: مبلغ کل وصولی از محل آرای ماده ۱۰۰ در این مدت بیش از ۳۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بوده است.