رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان قدس گفت:منشا آب‌های هدایت شده به ابن کانال پساب شرکت‌های بالا دست در این منطقه و در حوزه شهر تهران می‌باشد که این پساب‌ها فاقد آلودگی و علت بوی نامطبوع راکد ماندن اب‌ها در کانال است.

خانم مدیریان افزود: پیگیری ها ومکاتبات با اداره آب منطقه ای و شهرداری شهرستان قدس برای حصول نتیجه و رضایت شهروندان انجام میشود .