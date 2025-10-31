اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سفری دو روزه به ایلام، از مناطق صفر مرزی مهران بازدید کردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی از مناطق صفر مرزی مهران بازدید کردند.

در جریان این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت راه‌ها، پاسگاه‌های مرزی، زیرساخت‌ها و تجهیزات امنیتی منطقه به اعضای کمیسیون ارائه شد.

«ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید ابراز امیدواری کرد که در نشست‌های آتی با حضور مسئولان کشوری در تهران، موانع پیش‌روی توسعه مناطق مرزی با هدف ارتقای سطح آسایش مرزداران و رفاه مرزنشینان برطرف شود.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز هدف از این بازدید را بررسی میدانی آخرین وضعیت امنیتی و زیرساختی مرز مهران و برنامه‌ریزی برای ارتقای آمادگی و خدمات در این منطقه مرزی عنوان کرد و گفت: با هدف افزایش امنیت مرزبانان و تسهیل در تردد آنان، راه‌های مرزی بهسازی خواهند شد. وی همچنین بر توسعه مناطق مرزی از طریق اجرای طرح‌های آبخیزداری و رونق بخش کشاورزی و گردشگری تأکید کرد.

گفتنی است در جریان سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به استان ایلام، موضوع امنیت پایدار و توسعه همه‌جانبه مناطق مرزی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.