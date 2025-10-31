پخش زنده
برداشت رسمی پرتقالها از ۱۵ آبانماه آغاز و برداشت زودتر از این تاریخ تخلف محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست شورای کشاورزی مازندران در ساری گفت: برداشت زودهنگام پرتقال و عرضه مرکبات نارس با رنگآمیزی مصنوعی روزهای اخیر افزایش یافته است.
هادی باقری با بیان اینکه رنگ آمیزی پرتقال های نارس سلامت مصرفکنندگان را تهدید میکند و اعتبار محصولات مازندران در بازار داخلی و خارجی را از بین می برد، افزود: طبق مصوبات استانی برداشت رسمی پرتقال مازندران از ۱۵ آبانماه آغاز میشود و برداشت زودتر از این تاریخ ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
او ادامه داد: بازارهای صادراتی برای مرکبات استان همانند سال های گذشته به روی تولیدکنندگان باز اما از باغداران انتظار می رود به استانداردهای کیفی محصول پایبند باشند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سرمای زمستان در مرحله گلدهی درختان مرکبات نگرانیهایی درباره کاهش تولید بدنبال داشت اما بررسیها نشان می دهد اگرچه عملکرد در واحد سطح کاهش یافته اما از نظر وزنی جبران شده است.
جهاد کشاورزی پیشبینی کرد بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرکبات امسال از باغات استان برداشت می شود که ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تن پرتقال و ۳۵۰ هزار تن نارنگی است.