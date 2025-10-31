استاندار آذربایجان شرقی بر استفاده بهینه از مواهب طبیعی و تعادل‌بخشی بین طبیعت، صنعت و فناوری تاکید کرد و گفت:حل بحران‌های زیست‌ محیطی که زندگی انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازند نیازمند عزم ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در دیدار با جمعی از محیط‌بانان استان آذربایجان شرقی به مناسبت روز ملی محیط‌بان بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه انسانی و حفظ محیط طبیعی تاکید کرد و گفت: امروزه بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت و آلودگی‌های ناشی از صنعت، زیست طبیعی بشر را دچار خدشه کرده است و بحران‌های زیست‌محیطی به قدری بزرگ شده که مدیریت آنها از توان حتی مقتدرترین دولت‌ها هم فراتر رفته است.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست فراتر از دولت‌ها و نیازمند عزم ملی است افزود: توسعه پایدار در گرو رعایت همه‌جانبه ابعاد مختلف توسعه است. نجات دریاچه ارومیه نیاز به اراده و برنامه ملی و بین‌المللی دارد.

استاندار آذربایجان شرقی محیط‌بانان را حافظان محیط طبیعی برای انسان‌ها دانست و گفت: تلاش محیط‌بانان باعث می‌شود تعادل میان طبیعت، انسان و فناوری حفظ شود. این همان نقطه‌ای است که باید به آن برسیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد محیط زیست خاطرنشان کرد: صیانت از مناطق حفاظت‌شده به معنای منع استفاده از آنها نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری و مشارکت جوامع محلی ضمن رعایت مسائل زیست‌محیطی به رونق اقتصادی مناطق نیز توجه کرد.

سرمست گفت:دیدگاه مدیریت استان این است که میان گردشگری، صنعت و محیط زیست باید نقطه تعادل برقرار شود تا هم اقتصاد مردم تقویت شود و هم محیط زیست حفظ شود.

وی با تاکید بر ضرورت احیای تالاب قوریگل و دریاچه ارومیه گفت: با اتکا به عزم ملی برای نجات دریاچه ارومیه، برنامه تالاب بین‌المللی قوریگل را نیز به‌گونه‌ای پیش می‌بریم که این زیست‌بوم ارزشمند هرگز دچار سرنوشت تلخ سایر تالاب‌های خشکیده کشور نشود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی محیط‌بانان گفت: مشکلات معیشتی در اقشاری مانند محیط‌بانان نشانه‌ای از نظام اداری معیوب است و سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت بهبود این وضعیت هدایت شود.

محمدحسین حسن‌زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت مناطق حفاظت‌شده گفت: ۱۳ درصد از مساحت استان، معادل ۶۰۰ هزار هکتار جزو مناطق حفاظت‌شده است که توسط ۱۱۰ محیط‌بان در قالب ۴۰ پاسگاه (۲۲ پاسگاه کاملا فعال) اداره می‌شود.

وی افزود: نسبت نیروی حفاظتی موجود با استاندارد‌های ملی فاصله زیادی دارد و برخی پاسگاه‌ها با حداقل نیرو فعالیت می‌کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و سختی کار محیط‌بانان اظهار داشت: تقدیم سه شهید محیط‌بان در ۶ ماه نخست امسال یادآور درد‌ها و دشواری‌های این قشر شریف است.

گفتنی است در انتهای این دیدار استاندار از تعدادی از محیط بانان برجسته استان از جمله جانباز محیط بان محمد احمدی و جوان‌ترین محیط‌بان علی‌اصغر رمضان‌پور تجلیل کرد.