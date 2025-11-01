به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این مراسم که با حضور اهالی ورزش و جمعی از مسئولان شهرستان آباده در باشگاه استاد ذاکری برگزار شد، اسماعیل جعفری ملی پوش اعزامی به المپیک آسیایی بحرین ۲۰۲۵ مورد استقبال قرار گرفت.

اسماعیل جعفری موی تای کار آباده‌ای در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم زیر نظر کمیته ملی المپیک و پس از دعوت به تیم ملی به المپیک آسیایی بحرین اعزام شد و پس از شکست حریفی از کشور تاجیکستان، در رقابت بعدی پس از نرسیدن به حد نصاب وزن از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این ملی پوش ۱۵ ساله، از ۴ سالگی مشغول فعالیت در رشته موی تای است و به تازگی ملی پوش شده است.