به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر کل حزب الله،‌ اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک لبنان را یک مسئله موقتی دانست و گفت: هر کس مقاومت کند، خواهد توانست سرزمین خود را پس بگیرد. اینجا،‌ سرزمین ماست و باید آزاد شود.

آمریکا ادعا می‌کند که در لبنان به دنبال حل مشکلات است ولی آمریکا به هیچ وجه میانجی بی طرفی نیست بلکه طرفدار و حامی اشغالگران است. هر زمانی که اعلام می‌شود فرستاده آمریکا به منطقه سفر می‌کند، تجاوز‌های اسرائیل افزایش می‌یابد و فشار‌ها بیشتر می‌شود. موضع آمریکا نسبت به بیش از ۵۰۰۰ نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر چیست؟ آمریکا دائما به دنبال توجیه این تجاوزات است. شیخ نعیم با اشاره به اینکه آمریکا مدعی اصلاح امور در لبنان است گفت

شیخ نعیم قاسم: باید به همه مفاد توافق طائف پایبند بود نه بخشی از آن

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی امروز خود گفت: شرکت کنندگان در این بازار اهالی همین سرزمین هستند؛ کسانی که به جنوب لبنان بازگشتند و انسان‌های مقاومی که امروز در خط مقدم، محصول زمین را درو می‌کنند. کسانی که در خط مقدم و مناطق مرزی در حال چیدن زیتون هستند فرمانروایان واقعی هستند که به سرزمین خود در یک کشور واحد و به هم پیوسته به نام لبنان پایبندند.

وی افزود: هر قطعه‌ای از لبنان بخشی از همین کشور است و صاحب این سرزمین و آینده آن است و هر کسی که مقاومت کند سرزمینش را باز می‌گرداند و آزاد می‌کند و هر کسی که سازش کند سرزمینش را از دست می‌دهد. هر کسی که می‌خواهد به توافق طائف پایبند باشد، نمی‌تواند بخش‌هایی از آن را انتخاب و بخش‌های دیگر را رها کند؛ هدف اصلی، آزادسازی سرزمین است.

دبیر کل حزب الله لبنان : حزب الله تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی‌شود

دبیر کل حزب الله با تأکید بر اینکه تهدیدهای آمریکا و اسرائیل، مواضع مقاومت را تغییر نخواهد داد، افزود: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. پیوند ما با خاک لبنان قوی‌تر از توانایی‌های نظامی آنهاست.

شیخ نعیم قاسم: ما هیچ کمکی از کسی نمی خواهیم فقط از پشت خنجر نزنید

شیخ نعیم قاسم دبیرکل جنبش حزب الله لبنان گفت : آیا دفاع ارتش لبنان از سرزمین و مردمانش یک جرم است؟ موضع آمریکا در قبال اقدام دشمن ( رژیم صهیونیستی ) به کشتار غیرنظامیان و تخریب های مستمر چیست؟ موضع آمریکا در قبال اقدام دشمن به ترور یک کارمند رسمی و دیگر شهدای غیر نظامی که بدون هیچ توجیهی صورت گرفته است چیست؟ارعاب، هرگز موضع ما را در قبال مقاومت و پایداری تغییر نخواهد داد و ما چیزی به نام تسلیم شدن و شکست نمی شناسیم و هرگز به آن تن در نخواهیم داد. اسرائیل می تواند اشغالگر باشد و اشغال کند اما هرگز نخواهد توانست به اشغال سرزمین ما ادامه دهد.

وی افزود: ما هیچ حمایتی نمی خواهیم بلکه درخواست ما این است که از پشت به ما خنجر زده نشود و به منافع اسرائیل خدمت نشود. دولت در مرحله نخست مسئول حفظ حاکمیت و استقلال است.

شیخ نعیم قاسم : آمریکا میانجی بی طرفی نیست و حامی اشغالگران است

شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت:هرقطعه ای ازلبنان بخشی از کشور است و هرکس مقاومت کند زمین های خود را باز پس می گیرد و هرکس برسر زمین های خود سازش کند، آنها را ازدست می دهد.

سرزمین نعمت است و ما باید حافظان آن باشیم و زنده کردن و احیای آن برما واجب است . جهاد کشاورزی و صنعتی که سید حسن نصر الله به راه انداخته بود با هدف مقابله با فشارهای خارجی و تکیه بر منابع داخلی انجام می شد. ما از عدم حمایت دولت از بخش کشاورزی متاسفیم و باید حمایت از کشاورزان برای بهبود تولید صورت بگیرد، آنگونه که الان موسسه جهاد سازندگی در حال انجام است. شایسته است بازاریابی مناسبی صورت بگیرد تا حلقه های ارتباط بین کشاورز و مصرف کننده کاهش یابد.