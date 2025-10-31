به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد،حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل با گرامیداشت ایام فاطمیه اول و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: بانوی بزرگ اسلام نماد کامل فضایل انسانی و الگویی جاودانه برای همه زنان و مردان مؤمن است.

امام جمعه لنده افزود: در جهانی که ارزش‌های انسانی و دینی به‌ویژه جایگاه زن مورد هجوم فرهنگ غربی قرار گرفته، الگوگیری از شخصیت حضرت زهرا (س) ضرورتی انکارناپذیر است،بانویی که در عین حضور مؤثر در خانه، در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز نقشی ماندگار ایفا کرد.

محمودی‌اصل گفت: امروز دشمنان تلاش می‌کنند با تضعیف حجاب و عفاف، هویت زن مسلمان را نشانه بگیرند که متأسفانه برخی نیز در این جنگ فرهنگی ناآگاهانه با آنان همراهی می‌کنند و خانواده‌ها باید مراقب باشند حساسیت دینی و غیرت ایمانی در موضوع حجاب و عفت عمومی کمرنگ نشود.

خطیب نماز جمعه لنده افزود: حمله به حجاب، حمله به عزت و شرافت زن مسلمان است و نباید اجازه داد این ارزش بزرگ از جامعه اسلامی رخت بربندد. الگوی زن مسلمان، حضرت زهرا (س) است که در اوج معرفت، فروتنی و در اوج عظمت، عفاف را زینت خود قرار داد.

امام جمعه لنده گفت: با نزدیک شدن به سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآوری این نکته ضروری است که انقلاب اسلامی، محصول ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های زورگوست و امروز نیز باید روحیه استکبارستیزی زنده بماند.

وی گفت: سیزدهم آبان، نماد بیداری ملت ایران است؛ روزی که دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ثابت کردند هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده ملت مؤمن بایستد.

این مراسم معنوی و پرشور، بار دیگر صحنه تجلی وحدت، بصیرت و حضور آگاهانه مردم متدین و انقلابی شهرستان لنده خواهد بود